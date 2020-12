#Winters: पूरा उत्तर भारत जबरदस्त ठंड की चपेट में है. कड़कड़ाती ठंड से लोग बेहाल हैं. तापमान लगातार नीचे गिर रहा है. ऐसे में लोगों की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर न दिखे, ऐसा हो नहीं सकता. यही वजह है कि ट्विटर पर विंटर से जुड़े कई हैशटैग वायरल हो रहे हैं. लोग जबरदस्त जोक्स, मीम्स शेयर कर रहे हैं. Also Read - Trending: Gucci ने लॉन्च किए 45 हजार के Sunglasses, लोग बोले- यही है 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा'

इन जोक्स, मीम्स में मौसम में बदलाव और लोगों की हालत को वो बयां कर रहे हैं. इन्हें देखकर किसी को भी हंसी आ जाए. लोग यहां तक लिख रहे हैं कि अब तो रजाई से निकला नहीं जाता. एक अन्य ने लिखा, कोई इस ठंड में नहाने का सीक्रेट तरीका बता सकता है क्या…

देखें लोगों के रिएक्शन-

All of you who are good at decision making , I admire you.

All of you who can’t even decide on the temperature of shower water in this winter. I relate to you.

It’s either too cold or too hot. Never right .#DelhiWinters #Showerthoughts pic.twitter.com/TK7wmZM4cH

— Shalini Sharma (@shaliniharnot) December 16, 2020