कोरोना के इस समय में जब पूरी दुनिया में मास्क पहनना अनिवार्य है, ऐसे में कुछ लोगों की हरकतें शर्मसार करने वाली होती हैं. ऐसी ही एक घटना हाल ही में सामने आई. एक महिला ने मास्क पहना नहीं और जब उससे मास्क पहनने को बोला गया तो उसने साफ इनकार कर दिया.

आपको जानकर हैरानी होगी कि महिला हवाई यात्रा कर रही थी. उस समय सब उसे देख हैरान रह गए जब वो प्लेन में बिना मास्क पहने चढ़ने लगी.

फिर क्या था, स्टाफ ने उसे मास्क पहनने को कहा, पर उसने साफ मना कर दिया. यही नहीं उसने इस बात पर काफी बहस भी की. जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

देखें वीडियो-

An Easyjet passenger is thrown off the Belfast to Edinburgh flight this afternoon after she refused to wear a face covering 👀 pic.twitter.com/YwRLNBK8aA

— stephen 🇬🇧 (@LFC_blano) October 18, 2020