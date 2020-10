Viral: कोरोना के इस समय में जब लोग ट्रैवल करने से बच रहे हैं, दिल्ली से बेंगलुरु जा रही इंडिगो की फ्लाइट से एक दिल खुश करने वाली खबर आई है. फ्लाइट में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया. फिर क्या था, केबिन क्रू की खुशी का ठिकाना ना रहा. Also Read - Viral: कुकर की भाप से खत्म होगा कोरोना! जानें क्या है नया देसी जुगाड़...

इंडिगो ने बयान जारी कर बताया है कि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं. जिस फ्लाइट में बच्चे का जन्म हुआ, उसने बुधवार शाम 7:40 बजे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंड किया. Also Read - OMG! ऑपरेशन के लिए काटा पेट तो डॉक्टर रह गए हैरान, निकालीं 36 चीजें- कीलें, पेचकस, सरिया...

बयान में कहा गया कि हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि दिल्ली से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट 6E 122 में एक प्रीमैच्योर बच्चे का जन्म हुआ है. Also Read - याद है ना 2 अक्टूबर को क्या हुआ था...दृश्यम का ये डायलॉग आज फिर Viral

बहरहाल, बच्चे के जन्म के बाद केबिन क्रू की फोटोज, वीडियोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. देखें-

A baby boy was born in an IndiGo Delhi- Bangalore flight

Both mother & child are doing fine #aviation pic.twitter.com/9hlCh0f9zy

— Arindam Majumder (@ari_maj) October 7, 2020