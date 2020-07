शर्मनाक : मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में प्रेम प्रसंग के शक में गांव वालों ने एक महिला के साथ अमानवीयता की सारी हदें पार कर दीं. महिला को अपने पति को कंधे पर बैठकर घुमाने का फरमान सुनाया गया और उसे इस फरमान का पालन करना पड़ा. Also Read - शिवराज सिंह चौहान के बाद BJP प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हुए कोरोना संक्रमित, बीते दिनों की थी लखनऊ यात्रा

महिला की शिकायत पर पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. मामला झाबुआ जिले की कोतवाली थाना क्षेत्र की पारा चौकी के छपारी रनवास गांव का है.

यहां एक महिला पर उसके पति ने दूसरे व्यक्ति से प्रेम प्रसंग का शक जताया. इस बात पर गांव के लेागों ने महिला को सजा सुनाई कि वह पति को कंधे पर बैठाकर गांव का चक्कर लगाए.

सोशल मीडिया पर ये वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसमें महिला एक व्यक्ति को अपने कंधे पर बैठाए गांव में घूम रही है, और उसके साथ चल रहे लोग उसे धकिया रहे हैं. वीडियो के वायरल होने पर पुलिस सक्रिय हुई और महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

#Watch: In a bizarre incident, a woman resident of Ranwas village under Para police post in #Jhabua, #MadhyaPradesh, was forced to carry her husband on her shoulders as a punishment for her alleged illicit relations with another man. pic.twitter.com/ooj8Kqvocj

— IANS Tweets (@ians_india) July 30, 2020