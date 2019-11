पुणेः सोशल मीडिया पर इन दिनों पुणे के हिंजवडी स्थित एक कैफे के वॉशरूम की फोटो काफी तेजी से वायरल हो रही है. यह तस्वीर एक लड़की ने शेयर की है, लड़की ने जिस टॉयलेट की फोटो शेयर की है, उसमें एक हिडन कैमरा मौजूद है. टॉयलेट में हिडन कैमरा दिखने पर लड़की ने इसकी तस्वीर ली और सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, जिसके बाद इस तस्वीर पर न सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस (Maharashtra Police) बल्कि बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋिचा चड्ढा (Richa Chadda) ने भी प्रतिक्रिया दी है.

लड़की ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रेस्टोरेंट के टॉयलेट की कई तस्वीरों के साथ स्टोरी पोस्ट की है और कैफे में लगे हिडन कैमरे के साथ कैमरे को लेकर स्टोरी बताई है. लड़की के इस फोटो को शेयर करने के बाद कैफे के वॉशरूम में मिले इस सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें काफी तेजी से वायरल हो रही हैं. फोटो वायरल होने के बाद जहां एक तरफ पुणे पुलिस ने लड़की से इस पूरे वाकये पर उसकी मदद करने और घटना की ऑफिशियल शिकायत दर्ज कराने की बात कही है तो वहीं ऋचा चड्ढा ने पुलिस से मामले पर जल्द से जल्द एक्शन लेने की रिक्वेस्ट की है.

Have deleted my previous tweet, as someone pointed out a mistake. Behive, Hinjewadi was filming women in the ladies toilet. This is the limit of perversion. They have to be brought to book. RT widely. @PuneCityPolice pic.twitter.com/sPW7lWLSYS

— TheRichaChadha (@RichaChadha) November 6, 2019