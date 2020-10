अगर लोग साथ मिलकर कुछ करने की ठान लें तो बड़े से बड़ा काम मुमकिन है. ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें लोग एक महिला की मदद को आगे आए और मिलकर ट्रेन तक हिला दी. Also Read - Shocking! यहां पूरा का पूरा बस स्टॉप हुआ चोरी, ढूंढ़ने वाले को मिलेगा 5 हजार का ईनाम

इस वीडियो को आईपीएस अधिकारी दीपांशु काबरा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, किसी की मदद के लिए मुट्ठीभर लोग मिलकर यदि रेल हिला सकते हैं… तो 135 करोड़ में से 1-2% लोग मिलकर देश से गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ेपन आदि को जड़ से उखाड़ भी सकते हैं…

इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. खबर लिखे जाने तक इसे 3k व्यूज मिल चुके थे.

हालांकि ये वीडियो कहां का है, इसके सोर्स के बारे में कहीं कुछ मेंशन नहीं. पर जो भी हो, इंसानियत की मिसाल और साथ आने का जज्बा लोगों को खूब भा रहा है.

लोग वीडियो पर इस तरह के कमेंट कर रहे हैं-

Public participation is necessary to any event or activity.

— Rizuvan-TeamTourism (@Rizuvanmim) October 23, 2020