Wuhan Pool Party: पूरी दुनिया में वुहान को उस शहर के रूप में याद किया जाता है जहां से कोरोनावायरस फैला. पर अब स्थिति काफी बदल चुकी है. उस समय के वुहान और आज के वुहान में कितना अंतर है, इसकी कहानी बयां करती है वायरल हो रही ये तस्वीरें. ये तस्वीरें वुहान में आयोजित की गई एक पूल पार्टी की हैं. Also Read - पूरे देश में गांव-गांव जाकर ऑक्सीमीटर बांटने की तैयारी कर रही है 'आप', जानिए क्या है केजरीवाल का प्लान

पूल पार्टी करते हुए हजारों लोग एक साथ दिख रहे हैं. लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया है. ऐसे में पूरी दुनिया हैरान है कि कोई देश इतना बेपरवाह कैसे हो सकता है. Also Read - संसदीय स्थायी समिति बुधवार को करेगी बैठक, Covid 19 पर होगी चर्चा, एम्स के निदेशक भी होंगे शामिल

देखें- Also Read - सारा अली खान और कार्तिक ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को किया अनफॉलो, इस दोस्ती को किसकी नज़र लग गई?

People watch a performance as they cool off in a swimming pool in Wuhan, China pic.twitter.com/sPIdpAmQ6G

बताया जा रहा है कि ये पार्टी वीकेंड पर रखी गई थी. यही नहीं, पार्टी में म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी था. नजारा माया बीच वॉटर पार्क का है.

VIDEO: 🇨🇳Crowds packed out a water park over the weekend in the central Chinese city of #Wuhan, where the #coronavirus first emerged late last year, keen to party as the city edges back to normal life pic.twitter.com/sIrvzSFdin

— AFP news agency (@AFP) August 18, 2020