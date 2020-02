Viral Video of Zomato Food Delivery Boy: सोशल मीडिया पर आए दिन कई वीडियो और तस्वीर वायरल होती रहती हैं. ऐसे में एक बार फिर एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यह वीडियो जोमैटो से जुड़ा हुआ है. वायरल वीडियो में एक जोमैटो डिलीवरी ब्वॉय किसी से बात करता दिख रहा है. सामने वाला शख्स जोमैटो क डिलीवरी ब्वॉय से कई सवाल करते है. डिलीवरी ब्वॉय सभी सवालों को जवाब देता है. लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के पीछे सवाल जवाब का हाथ नहीं बल्कि डिलीवी ब्वॉय का एक अनोखा अंदाज है जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

वीडियो में डिलीवरी ब्वॉय से कैमरा पकड़े शख्स पूछता है कि दिन भर में कितना कमा लेते हो. इसके जवाब में डिलीवरी ब्वॉय कहता है कि इंसेन्टिव मिला के 350 रुपये हर दिन. इसके बाद लड़का बाद में पूछता है कि कितने घंटे काम करते हो. इसके जवाब में डिलीवरी ब्वॉय कहता है कि 12 घंटे. फिर सवाल किया जाता है कि खाना मिल जाता है, जोमैटो में या फिर रास्ते में आर्डर से निकालकर खाते हो. इस पर वो जवाब देता है नहीं आर्डर से निकालकर नहीं खाते जोमैटो खाना देता है खाने को. जो ऑर्डर कैंसल ो जाता है वह खाने को मिल जाता है.

this is now a happy rider fan account

— Zomato India (@ZomatoIN) February 28, 2020