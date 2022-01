Coronavirus Update: देश में कोरोना के नए मामलों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. भारत में रोजाना रिपोर्ट किये जाने वाले मामले में भी काफी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारें भी सतर्क हो गई हैं. राज्य सरकारों ने अपने यहां नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) समेत कई पाबंदियां लगा दी हैं. इन सबके बीच पंजाब के अमृतसर (Amritsar) से एक बड़ी खबर सामने आई है. इटली से अमृतसर आई एयर इंडिया (Air India) की उड़ान के 125 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. न्यूज एजेंसी ANI ने एयरपोर्ट डायरेक्टर के हवाले से यह जानकारी दी है.Also Read - Health Tips: Covid-19 से लड़ने के लिए Immunity बढ़ाना है बेहद ज़रूरी, इन 3 Step Mantra से करें अपनी इम्युनिटी बूस्ट

Correction | 125 passengers of an international chartered flight from Italy have tested positive for Covid-19 on arrival at Amritsar airport. Total passengers on the flight were 179: VK Seth, Amritsar Airport Director pic.twitter.com/AOVtkYmQiy

— ANI (@ANI) January 6, 2022