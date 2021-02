चंडीगढ़: पंजाब के मोगा जिले में निकाय चुनाव (Municipal Elections) के लिए प्रचार कर रहे कांग्रेस और अकाली दल के कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक झड़प में दो लोगों की मौत हो गई और कई लोगों को मामूली चोटें आईं हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक, शिरोमणि अकाली दल के 2 कार्यकर्ताओं की मोगा में नगर निकाय चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी हरविंदर कौर के पति और एसएडी उम्मीदवार कुलविंदर कौर के रिश्तेदारों-समर्थकों के बीच झड़प हो गई थी. इस मामले एफआईआर दर्ज की गई है. कांग्रेस उम्मीदवार के पति समेत तीन को गिरफ्तार किया गया है. Also Read - हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- 18 साल से कम आयु की मुस्लिम लड़की अपनी पसंद से कर सकती है शादी

Punjab: 2 Shiromani Akali Dal workers died y'day in Moga during a clash b/w husband of Congress candidate Harwinder Kaur & relatives-supporters of SAD candidate Kulwinder Kaur during Municipal Elections campaigning. FIR registered. 3, incl husband of Congress candidate, arrested. pic.twitter.com/IAw6BSAKkH

