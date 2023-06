39 year of Operation Blue Star: स्वर्ण मंदिर में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, समर्थक भिंडरावाले की तस्वीरों वाली तख्तियां लिए आए नजर

39 year Anniversary of Operation Blue Star, ऑपरेशन ब्लूस्टार के 39 साल पूरे होने पर :अमृतसर, ऑपरेशन ब्लूस्टार (Operation Blue Star) के 39 साल पूरे होने पर खालिस्तान समर्थकों (pro-Khalistan raised slogans) ने आज मंगलवार को नारेबाजी की है. कट्टरपंथी सिख संगठनों के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने आज स्वर्ण मंदिर परिसर में खालिस्तान समर्थक नारे लगाए.

अकाल तख्त पर सांसद सिमरनजीत सिंह मान और उनके सहयोगी पूर्व सांसद ध्यान सिंह मंड के नेतृत्व में शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) के कार्यकर्ताओं ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए. कट्टरपंथी सिख संगठन दल खालसा के कार्यकर्ताओं को जरनैल सिंह भिंडरावाले की तस्वीरों वाली तख्तियां हाथ में लिए और खालिस्तान समर्थक नारेबाजी करते देखा गया.

खालसा के नेतृत्व में सैकड़ों सिख युवक खालिस्तानी झंडे और क्षतिग्रस्त अकाल तख्त की तस्वीरें हाथों में लिए नजर आए. अकाल तख्त के पास स्वर्ण मंदिर का परिसर खालिस्तान समर्थक नारों से गूंज उठा. ऑपरेशन ब्लूस्टार के 39 साल पूरे होने के मौके पर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अमृतसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं.