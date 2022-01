Punjab Elections 2022: कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बृहस्पतिवार को पंजाब में अपनी डिजिटल रैली से पहले अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे. अमृतसर में राहुल गांधी की मीटिंग से पंजाब राज्‍य के पांच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, रवनीत सिंह बिट्टू, जसबीर सिंह गिल, परनीत कौर, मोहम्मद सादिक अनुपस्थित रहे. सांसदों की इस गैरमौजूदगी को लेकर जब सियासी अटकलें लगने लगीं तो एक सांसद ने इस मामले में अपनी सफाई दी है.Also Read - Punjab Election 2022: BJP ने 27 प्रत्याशियों की सूची जारी की, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को टिकट

We had no problem in going. We came to know that the event was for the 117 candidates. Neither the PCC president nor the CM invited us, not even the general secretary incharge. Had we been invited, we would have definitely gone: Jasbir Singh Gill, Congress MP from Punjab, to ANI

— ANI (@ANI) January 27, 2022