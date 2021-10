50 Punjab Police officers transferred posted News: पंजाब में पुलिस के 50 अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की गई है. आईपीएस और राज्‍य प्रशासनिक पुलिस अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग की यह लिस्‍ट जारी आज बुधवार को देर शाम को जारी की गई है. एडीजीपी इंटेलिजेंस वरिंदर कुमार को डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पंजाब की जिम्‍मेदारी दी गई है, जिनकी तैनाती चंडीगढ़ में रहेगी. अमृतसर आईजीपी बॉर्डर रेंज एसपीएस परमार को लुधियाना रेंज का आईजीपी नियुक्‍त किया गया है.Also Read - Mumbai Police की साइबर सेल ने CBI डायरेक्‍टर को किया तलब, ये है मामला

50 Punjab Police officers transferred/posted; Varinder Kumar, ADGP Intelligence posted as Director Bureau of Investigation, Punjab, Chandigarh, SPS Parmar, IGP Border Range, Amritsar posted as IGP Ludhiana Range pic.twitter.com/DDCaybyQaC

— ANI (@ANI) October 13, 2021