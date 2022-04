पंजाब के लुधियाना में मंगलवार रात को दर्दनाक हादसा हो गया. यहां एक ही परिवार के 7 लोग जिंदा जल कर मर गए. हादसे की वजह उनकी झोपड़ी में आग लगना बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक रात में करीब 2 बजे झोपड़ी में अचानक आग लग गई. जिसके बाद सभी परिवारवाले उसी में जल गए. जब आग लगी तो परिवार के लोग सोर रहे थे.Also Read - पंजाब के कर्ज की जांच कराएगी 'आप' की मान सरकार, पता लगाया जाएगा- कहां खर्च हुआ रुपया ?

जानकारी के मुताबिक पंजाब के औद्योगिक शहर में एक झुग्गी झोपड़ी में आग लगने से पांच बच्चों सहित एक ही परिवार के सात सदस्यों की झुलसने से मौत हो गई. फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, जिसने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया लेकिन आग इतनी विकराल थी कि परिवार का कोई सदस्य बाहर नहीं निकल पाया. वहीं परिवार का एक सदस्य, जो घटना के समय झोपड़ी में नहीं था, बच गया है. Also Read - पंजाब में एक जुलाई से हर घर को मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली, 800 अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र

Punjab | Seven members, including 5 children of a family, were burnt alive in a fire that broke out in their hut in Ludhiana. The incident occurred at around 2 am when all the family members were sleeping in the shanty: Baldev Raj, Sub Inspector, Police Station Tibba pic.twitter.com/E1zPfjR7gR

— ANI (@ANI) April 20, 2022