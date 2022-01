चंडीगढ़ : भारत सीमा पर पाकिस्तान (India-Pakistan Border) की तरफ से हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी (Smugglers) आम बात है. यहां पर सीमा सुरक्षा बल (BSF) और तस्करों के बीच मुठभेड़ और झड़प की खबरें भी आती रहती हैं. कई बार पाकिस्तान की तरफ से पंजाब में ड्रोन के जरिए भी हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी की खबरें भी मिलती हैं. तस्करों के साथ मुठभेड़ का एक मामला शुक्रवार को भी सामने आया. पंजाब पुलिस (Punjab Police) ने इस संबंध में जानकारी दी है.Also Read - Punjab Eections 2022: BJP ने 27 उम्मीदवारों की जारी की एक और List

Punjab | BSF in an encounter seized 47 Kgs of heroin along with arms and ammunition from Chandu Wadala post in Gurdaspur. A soldier was also injured. More details awaited: BSF DIG pic.twitter.com/wppXr93QoG

— ANI (@ANI) January 28, 2022