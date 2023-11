संजय सिंह की पंजाब में एंट्री, मानहानि केस में अमृतसर कोर्ट में पेशी

Sanjay Singh News: मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह (Snajay Singh) आज यानि शनिवार, 18 नवंबर को अदालत में पेश होने अमृतसर पहुंचे हैं. इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि मोदी की तानाशाही के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। मैं किसी जेल, फर्जी केस से नहीं डरता.

#WATCH | Jailed AAP MP Sanjay Singh brought to Amritsar Court in Punjab.

He is being produced before the court in connection with a defamation case filed by Shiromani Akali Dal General Secretary Bikram Singh Majithia

He says, “The fight against Modi’s dictatorship will… pic.twitter.com/vZLGh9jFWv

— ANI (@ANI) November 18, 2023