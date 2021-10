Target Killing Plan revealed in Punjab: कश्मीर से आतंकवादी घटनाओं की खबरें अक्सर आती रहती हैं. पिछल कुछ समय से कश्मीर में आतंकियों ने अपनी स्ट्रैटजी में बदलाव करते हुए आम लोगों को निशाना बनाना शुरू किया है. टार्गेट किलिंग करके आतंकवादी घाटी में आतंक फैलाकर वहां काम कर रहे बाहरी लोगों को भगाना चाहते हैं. टार्गेट किलिंग की कुछ ऐसी ही कोशिशें पंजाब में भी हो रही हैं.Also Read - कैप्‍टन अमरिंदर सिंह जल्‍द अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे, BJP समेत इन दलों से कर सकते हैं गठबंधन

पंजाब की संगरूर पुलिस ने ऐसी ही कोशिश का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने लखबीर सिंह नाम के एक शख्स को .32 बोर की देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार गिरफ्तार लखबीर सिंह ने खुलासा किया कि पंजाब में टार्गेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाला था. Also Read - Jammu and Kashmir: कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित, गैर स्थानीय नागरिकों की हत्याओं....

लखबीर ने पुलिस को बताया कि वह टार्गेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम देकर राज्य में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है. इस मामले के तार विदेशों से भी जुड़ रहे हैं. एसपी के सिंह ने बताया कि कनाडा और पोलैंड के एक-एक व्यक्ति की पहचान की गई है, जो लखबीर को टार्गेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम देने के लिए प्रेरित कर रहे थे. Also Read - कश्मीर में हाई अलर्ट: उरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप पर हमला कर सकते हैं आतंकी

Punjab | Sangrur police arrested one Lakhbir Singh & recovered a .32 bore country-made pistol. He revealed that he planned target killings to incite religious sentiments. Foreign elements identified, 1 each from Canada & Poland, who motivated him: K Singh, SP (Inv) Sangrur(19.10) pic.twitter.com/nb0EN1tjKf

— ANI (@ANI) October 19, 2021