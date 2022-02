कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) का वीडियो सामने आने के बाद पंजाब में राजनीति काफी गरमा गई है. विधानसभा चुनाव के इस दौर में पंजाब के मुख्यमंत्री चरनजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) ने पीएम मोदी (PM Modi) से गुजारिश करते हुए कहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. पंजाब के सीएम ने ट्वीट करके कहा है कि पंजाब के सीएम के रूप में, मैं माननीय पीएम @narendramodi जी से अनुरोध करता हूं कि @DrKumarVishwas जी के वीडियो के मामले में निष्पक्ष जांच का आदेश दें. राजनीति एक तरफ, पंजाब के लोगों ने अलगाववाद से लड़ते हुए भारी कीमत चुकाई है. माननीय पीएम को हर पंजाबी की चिंता दूर करने की जरूरत है.Also Read - मनमोहन सिंह को निर्मला सीतारमण का जवाब- 'आपका सम्मान करती हूं, आपसे इसकी उम्मीद नहीं थी'; जानें पूरा मामला

As CM of Punjab, I request Hon’ble PM @narendramodi Ji to order an impartial enquiry in the matter of @DrKumarVishwas Ji’s video. Politics aside, people of Punjab have paid a heavy price while fighting separatism. Hon’ble PM needs to address the worry of every Punjabi. pic.twitter.com/aoSwie55yx — Charanjit S Channi (@CHARANJITCHANNI) February 17, 2022

इसके अलावा चरनजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी और अकाली दल एक साथ मिले हुए हैं. कांग्रेस को हराने के लिए दोनों पार्टियां एक साथ मिल गई है. बता दें, अकाली दल को अलगाववादियों का समर्थक माना जाता है. चन्नी का यह बयान अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया के अमृतसर पूर्व में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का खुले आम समर्थन किया था.

The nexus between AAP and Akalis is very clear now. All of these forces are getting together to defeat INC in Punjab but people of Punjab are very wise. They will defeat these divisive forces. https://t.co/sBJ3o2d4ee — Charanjit S Channi (@CHARANJITCHANNI) February 17, 2022

गौरतलब है कि कुमार विश्वास दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के काफी करीब रह चुके हैं. दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ अन्ना आंदोलन के दौरान कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल दोनों लोग एक साथ थे. अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास से कहा था कि एक दिन हम इस सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे या एक स्वतंत्र देश का पहला पीएम बन जाऊंगा.

And, @DrKumarVishwas had told me this 2 years ago. He was extremely upset about associating with Kejriwal even then pic.twitter.com/VgwPZOvu1x — Swati Chaturvedi (@bainjal) February 16, 2022

कुमार विश्वास के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो तो हास्य कवि है, कुछ भी कह देता है जिसे Modi जी और राहुल जी ने Seriously ले लिया. अगर मैं 10 साल से भारत के दो टुकड़े करने का प्लान कर रहा था, तो अबतक सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की?