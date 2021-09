Punjab, Punjab Politics, News Update: पंजाब में कल शनिवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह ने शनिवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर तेज हमला किया था और उन्हें ‘राष्ट्र विरोधी, खतरनाक तथा पूरी तरह विपत्ति’ करार दिया था. इसके बाद तेज हुई सियासत के बीच बीजेपी ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्‍व सवाल पूछा है. बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाएं हैं। उन्होंने उन्हें देश विरोधी करार दिया है. BJP सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से एक सवाल पूछ रही है कि आप चुप क्यों हैं?.Also Read - Rajasthan CM गहलोत ने कहा- उम्मीद है कि अमरिंदर सिंह कांग्रेस के लिए नुकसान पहुंचाने वाला कदम नहीं उठाएंगे

We demand Congress to speak on this issue and put their version. Will Congress take cognizance of these allegations and take action on it: BJP leader Prakash Javadekar

— ANI (@ANI) September 19, 2021