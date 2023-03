पंजाब में इंटरनेट व SMS पर पाबंदी मंगलवार तक के लिए बढ़ाई गई, सिर्फ इन सेवाओं पर रहेगी छूट

Mobile Internet Ban in Punjab: पंजाब में इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर रोक की अवधि मंगलवार तक के लिए बढ़ा दिया गया है. पंजाब सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य में सभी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, सभी एसएमएस सेवाएं (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाएं मंगलवार दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगति कर दी गई है. अमृतपाल सिंह मामले में सरकार ने किसी भी अफवाह को फैलने से रोकने के लिए यह कदम उठाया है.

इससे पहले राज्य के अधिकारियों ने शनिवार को रविवार दोपहर तक इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर रोक लगा दी थी. गृह विभाग व न्याय विभाग की ओर से सोमवार को जारी किए गए आदेश के अनुसार, यह निर्देश दिया जाता है कि सभी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं (2जी/3जी/45/5जी/सीडीएमए/जीपीआरएस), सभी एसएमएस सेवाएं (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली वॉयस कॉल के अलावा सभी डोंगल सेवाएं पंजाब में 20 मार्च (दोपहर 12 बजे से) से 21 मार्च (दोपहर 12 बजे) तक सार्वजनिक सुरक्षा के हित में, किसी भी तरह की हिंसा को रोकने, शांति तथा सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए निलंबित कर दी जाएं. गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेशानुसार, ब्रॉडबैंड सेवाओं को निलंबित नहीं किया जा रहा है ताकि बैंकिंग सुविधाएं, अस्पताल सेवाएं और अन्य आवश्यक सेवाएं बाधित न हों.