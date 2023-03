पंजाब में फरार ‘वारिस पंजाब दे’ के प्रमुख अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए राज्य भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. वहीं, अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गांव में अमृतपाल सिंह के आवास के बाहर तैनात पंजाब पुलिस के जवान कर दिए गए हैं. उसे पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है. प्रदेश के कई जिलों में आज इंटरनेट सेवा स्थगित कर दी गई है.

Punjab Police personnel deployed outside ‘Waris Punjab De’ chief Amritpal Singh’s residence in Jallupur Khera village, Amritsar Amritpal Singh is on the run & a massive manhunt has been launched by Punjab police to nab him. pic.twitter.com/e9LC383hhJ — ANI (@ANI) March 19, 2023