अमृतपाल मामले में केजरीवाल ने की भगवंत मान की तारीफ, हाईकोर्ट की पंजाब सरकार को फटकार, पूछा- पुलिस कर क्या रही?

Amritpal Singh Latest News: अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो पाने को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab And Haryana Hi) ने राज्य सरकार की खिंचाई की. वहीं, दूसरी तरफ केजरीवाल ने भगवंत मान की तारीफ की.

Amritpal Singh Latest News: अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है लेकिन अब तक पुलिस को सफलता नहीं मिली है. अमृतपाल सिंह (Who is Amritpal Singh) की गिरफ्तारी नहीं हो पाने पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab And Haryana Hi) ने राज्य सरकार की खिंचाई की. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आखिर पंजाब की 80 हजार पुलिस कर क्या रही है? कोर्ट ने कहा कि उसका लापता हो जाना खुफिया तंत्र की नाकामी है. वहीं, दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने इस मामले में सरकार की पीठ थपथपाई है.

‘हाईकोर्ट ने खुफिया तंत्र की नाकामी बताया’

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अमृतपाल सिंह के पुलिस को चकमा देने पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई और इसे खुफिया तंत्र की नाकामी बताया. वहीं, सरकार ने इस दौरान में कोर्ट से कहा कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाया गया है. सरकार ने कोर्ट को बताया कि अब तक अमृतपाल के 120 से ज्यादा सहयोगियों को पकड़ा है. कोर्ट ने कहा कि हमें पुलिस की कहानी पर भरोसा नहीं है. कोर्ट ने पंजाब पुलिस को स्‍टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.

केजरीवाल ने की भगवंत मान की तारीफ

केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमृतपाल मामले को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बहुत संयम के साथ हैंडल किया है. इसके लिए मैं भगवंत मान और आम आदमी पार्टी की सरकार को बधाई देना चाहता हूं. केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए कठोर कदम उठाने से राज्य सरकार नहीं डरती है. उन्होंने कहा, ‘जब हम पंजाब में सत्ता में आए थे, तब लोगों ने कहा कि वे (आप) केवल शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, कानून-व्यवस्था की स्थिति को संभालना कठिन होगा. हमें पुरानी सरकारों से विरासत में जो व्यवस्था मिली है, उससे मालूम होता है कि अपराधियों को राजनीति संरक्षण प्राप्त था, लेकिन हमारी सरकार ईमानदार है. हम ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हैं.

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई ने यह दिखाया है कि ‘आप कट्टर देशभक्त पार्टी है.’ केजरीवाल ने कहा, ‘मैं लोगों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं.’ उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भगवंत मान को बधाई दी. उधर, भगवंत मान ने एक वीडियो संदेश में कहा, ‘लोग मुझे कह रहे हैं कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है. पंजाब में शांति और सौहार्द कायम होना चाहिए तथा इस मामले में हम आपका समर्थन करेंगे.’

अमृतपाल के तीन और साथियों को डिब्रूगढ़ जेल लाया गया

असम पुलिस के एक अधिकारी के हवाले से न्यूज एजेंसी PTI ने बताया कि अमृतपाल सिंह के चाचा हरजीत सिंह समेत उसके तीन और साथियों को मंगलवार को उच्च सुरक्षा वाली डिब्रूगढ़ जेल में लाया गया. इन लोगों को मिला कर 19 मार्च के बाद से अमृतपाल सिंह के ‘वारिस पंजाब दे’ (डब्ल्यूपीडी) से जुड़े सात सदस्यों को यहां लाया जा चुका है. हरजीत सिंह को मंगलवार तड़के डिब्रूगढ़ लाया गया.

