Amritpal Singh Update: सरेंडर की खबरों के बीच अमृतपाल ने जारी किया VIDEO- 'सिखों को उकसाते हुए कहा कि...'

Amritpal Singh Video: अमृतपाल सिंह अब भी पुलिस गिरफ्तर से बाहर है. पुलिस ने अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया हुआ है, लेकिन अब भी वह पहुंच से दूर है. खालिस्तानी कट्टरपंथी अमृतपाल (Who Is Amritpal Singh) पुलिस को चकमा देने के लिए लगातार हुलिया और जगह बदल रहा है. इन सबके बीच उसने एक वीडियो जारी किया है. यह वीडियो ऐसे समय जारी हुआ है जब खबरें थी कि अमृतपाल पंजाब लौट आया है और सरेंडर की योजना बना रहा है. इसके लिए उसने कुछ शर्तें रखी हैं.

भगोड़े खालिस्तानी कट्टरपंथी अमृतपाल ने वीडियो में पंजाब पुलिस की उसके खिलाफ कार्रवाई के दौरान सिख युवकों को गिरफ्तार करने की आलोचना की. काली पगड़ी और शॉल पहने, खालिस्तान समर्थक ने वीडियो में कहा कि अगर राज्य सरकार की उसे गिरफ्तार करने की मंशा थी, तो पुलिस उसके घर आ सकती थी. उसने आगे कहा, ‘भगवान ने हमें गिरफ्तार करने के लिए भेजे गए ‘लाखों पुलिस’ वालों से बचा लिया.’

वीडियो में अमृतपाल ने सिखों को उकसाते हुए कहा कि मैं देश और विदेश में मौजूद सिख संगत से अपील करता हूं कि वे आगे आएं. उसने कहा कि अगर हम आज आगे नहीं आए तो फिर पंजाब के भविष्य को बचाना मुश्किल होगा. उधर, वीडियो सामने आने के बाद पंजाब पुलिस ने उन ठिकानों पर तलाश तेज कर दी है जहां अमृतपाल सिंह के छिपे होने की संभावना सबसे ज्यादा है.

इससे एक दिन पहले अमृतपाल का एक और वीडियो वायरल हो रहा था जो दिल्ली का बताया गया था. CCTV फुटेज में अमृतपाल (Amritpal Singh Video) बिना पगड़ी के दिखा था और उसने सनग्लास लगा रखी थी. साथ ही अमृतपाल ने डेनिम जैकेट भी पहन रखा था और चेहरे को मास्क से कवर किया हुआ था.