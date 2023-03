अमृतपाल अब भी फरार, पुलिस को चकमा देने के लिए लगातार बदल रहा जगह और हुलिया; भागने में इस्तेमाल की गई बाइक जब्त

Amritpal Singh Update: अमृतपाल सिंह अब भी फरार है. पुलिस ने अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया हुआ है लेकिन अब भी वह पहुंच से दूर है. रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तानी कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह (Who Is Amritpal Singh) पुलिस को चकमा देने के लिए लगातार अपना हुलिया और जगह बदल रहा है. पंजाब पुलिस (Punjab Police) ने एक दिन पहले ही अमृतपाल के अलग-अलग हुलिये की 7 तस्वीरें जारी की थी और लोगों से अपील की थी कि वे गिरफ्तारी में मदद करें. इन सबके बीच पुलिस ने उस मोटरसाइकिल को बरामद कर दिया है जिससे अमृतपाल भागा था.

अधिकारियों ने बताया कि अमृतपाल की 5वें दिन भी तलाश जारी है. बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल जालंधर शहर से करीब 45 किलोमीटर दूर दारापुर इलाके में एक नहर के पास लावारिस हालत में मिली. अमृतपाल सिंह के चाचा हरजीत सिंह और सहयोगी हरप्रीत सिंह के सरेंडर करने से पहले वह महतपुर के पास उधोवाल गांव के सरपंच के घर में जबरदस्ती घुस गए थे और उन्हें डरा धमका कर वहीं रुक गए थे.