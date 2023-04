अमृतपाल सिंह के पिता ने कहा, पूरे समुदाय को लड़ना चाहिए, मां बोली- गर्व है कि योद्धा की तरह आत्मसमर्पण किया

खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह को रविवार को अरेस्ट करने और सरेंडर के दावों और प्रतिदावों के बीच उसके पिता और माता ने सनसनीखेज बयान दिया है.पिता तरसेम सिंह ने कहा,हमें पता चला कि अमृतपाल ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है. हम भी वही चाहते थे, क्योंकि उसके कारण लोगों को परेशान किया जा रहा था. हम लड़ेंगे मामले में, पूरे समुदाय को इससे लड़ना चाहिए, वहीं, अमृतपाल सिंह की मां बलविंदर कौर ने कहा,मुझे गर्व महसूस हुआ कि उसने एक योद्धा की तरह आत्मसमर्पण किया है. हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और हम भी उससे जल्द से जल्द मिलेंगे.

वारिस पंजाब दे चीफ अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह ने कहा, टीवी के माध्यम से हमें पता चला कि उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है. हम भी वही चाहते थे,क्योंकि उसके कारण लोगों को परेशान किया जा रहा था. हम मामले में लड़ेंगे, पूरे समुदाय को इससे लड़ना चाहिए, वह लोगों को नशीली दवाओं के खतरे से बचाने के लिए काम कर रहे थे, इसके लिए हमें एक प्रस्ताव दिया गया है.

तरसेम सिंह ने कहा, हमें टीवी के माध्यम से पता चला की अमृतपाल ने खुद को पेश किया. अगर सरेंडर करने की बात होती तो वह इधर भी किया जा सकता था, लेकिन जो ड्रामा होना था वह हो गया. हमें मान महसूस हो रहा है कि उसने सिख रूप में सरेंडर किया. तरसेम सिंह ने कहा, हम केस लड़ेंगे क्योंकि वह कौम के लिए काम कर रहा था.वह नशे के ख़िलाफ़ काम कर रहा था, लोगों को बचाने का काम कर रहा था. जो नौजवानों को बचा रहा था सरकार उसको बदनाम कर रही है. सरकार नशा खत्म करने वाले को खत्म कर रही है.

वहीं, अमृतपाल सिंह की मां बलविंदर कौर ने कहा, हमने खबर देखी और पता चला कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया है. मुझे गर्व महसूस हुआ कि उसने एक योद्धा की तरह आत्मसमर्पण किया है. हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और हम भी उससे जल्द से जल्द मिलेंगे.