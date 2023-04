पंजाब पुलिस ने खालिस्तानी कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह के मुख्य सहयोगी जोगा सिंह को अरेस्ट किया

चंडीगढ़: पंजाब पुलिस (Punjab police) ने आज शनिवार को खालिस्तानी कट्टरपंथी (Khalistani Radical) उपदेशक (Preacher) वारिस पंजाब डी के प्रमुख (Waris Punjab De’ chief) अमृतपाल सिंह (Amritpal Singh) के एक प्रमुख सहयोगी को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में खालिस्तान समर्थकों को आश्रय देने और अन्य सहायता देने के आरोप में जोगा सिंह को सरहिंद से अरेस्ट किया है.

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को बताया कि लुधियाना के रहने वाले और पीलीभीत में डेरा चलाने वाले जोगा सिंह हरियाणा से पंजाब आ रहे थे. डीआईजी बॉर्डर रेंज नरिंदर भार्गव ने कहा, पंजाब पुलिस ने ‘वारिस पंजाब डे’ प्रमुख अमृतपाल सिंह के मुख्य सहयोगी जोगा सिंह को सरहिंद से गिरफ्तार किया है.