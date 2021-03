Anganwadi News: देश के कई राज्यों में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. इन सबको देखते हुए कहीं लॉकडाउन तो कहीं नाइट कर्फ्यू का सहारा लिया गया है. इन सबके बीच कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पंजाब में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों ( Anganwadi Centres) को अगले आदेश तक बंद करने का फैसला किया गया है. Also Read - MP: इन दो शहरों में रविवार या सोमवार से लगाया जा सकता है नाइट कर्फ्यू, तेजी से बढ़े कोरोना के मामले

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब की महिला और बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने COVID-19 के तेजी से बढ़ रहे मामलों के कारण अगले आदेश तक राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों (Anganwadi Centers) को बंद करने का निर्देश दिया है.

Punjab Women and Child Development Minister Aruna Chaudhary has instructed to close all Anganwari Centres in the state till further orders due to resurgence of COVID-19: State government Also Read - COVID-19: कोरोना की छलांग का आज फि‍र नया रिकॉर्ड, देश में 24 घंटे में सामने आए 24,882

— ANI (@ANI) March 13, 2021