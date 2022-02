Punjab Assembly Election 2022: पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है. राज्य में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. साल 1988 यानी 34 साल पुराने रोडरेज के एक मामले मेंं उनके खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनेवाली है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में सिद्धू को मात्र एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सनाई थी. लेकिन पीडि़त पक्ष ने इस पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई होनेवाली है.Also Read - Goa Elections 2022: अपनी पार्टी ना छोड़ें बस हमें वोट करें BJP और कांग्रेस कार्यकर्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले केजरीवाल

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले नवजोत सिंह सिद्धू बुधवार को अचानक चुनाव प्रचार बीच में छोड़ कर जम्मू के कटड़ा स्थित माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंच गए और माथा टेका.उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ‘मां से प्रार्थना की है कि वे दुष्टों का विनाश करें, पंजाब का कल्याण करें और धर्म की स्थापना करें. Also Read - GATE Exam 2022: गेट परीक्षा नहीं होगी स्थगित, कोर्ट ने याचिका की खारिज, पाएं पूरी डिटेल्स

Warmth, love and affection at the heavenly abode is heart rendering… pic.twitter.com/Z7KEUBIY9E

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) February 2, 2022