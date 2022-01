Punjab Assembly Election 2022: देश में जारी कोरोना संकट के बीच यूपी, पंजाब, उत्तराखंड समेत पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में रैलियों और रोड शो पर पाबंदी लगी हुई हैं. चुनाव आयोग की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध के बाद राजनीतिक दलों ने ऑनलाइन कैंपेन का सहारा लिया है. पंजाब कांग्रेस (Punjab Congress) की तरफ से एक ऐसा ही वीडियो ट्वीट किया गया है जो मार्वल कॉमिक्स (Marvel Comics) पर आधारित है. वीडियो में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) को सुपरहीरो थॉर (Superhero Thor) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को हल्क (Hulk) के रूप में दिखाया गया है. कांग्रेस का यह वीडियो हॉलीवुड फिल्म ‘Avengers: Infinity War’ से प्रेरित है. इसमें क्रिस हेम्सवर्थ, मार्क रफ्फालो, क्रिस इवांस और अन्य अभिनेताओं ने अभिनय किया है. कांग्रेस ने अपने वीडियो में थॉर (Thor) पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) का चेहरा लगाया है.Also Read - Punjab ke CM: 15 दिन के मुख्यमंत्री, जो सरदार पटेल के मनाने पर बने थे पंजाब के चीफ मिनिस्टर

फिल्म के एक फेमस सीन को इस वीडियो में दिखाया गया है. जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को ब्रूस बैनर उर्फ ‘द हल्क’ के रूप में चित्रित किया गया है. वहीं, नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) की तुलना ‘कैप्टन अमेरिका’ से की गई है. दोनों मूल फिल्म के सुपरहीरो हैं. एवेंजर्स फ्रेंचाइज़ी और ‘मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स’ भारत में युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है, जिसे कांग्रेस ने इस चुनावी मौसम में भुनाने की कोशिश कर रही है. Also Read - UP Election 2022: JDU ने यूपी चुनाव में उतारे 20 उम्मीदवार, देखें लिस्‍ट

We will do whatever it takes to redeem our beloved state from the clutches of evil forces working against the interest of Punjab and its people. #CongressHiAyegi pic.twitter.com/6lVxqkN4VC

— Punjab Congress (@INCPunjab) January 24, 2022