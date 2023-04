Bathinda Military station Firing: इंसास राइफल मिली, सो रहे जवानों पर दो नकाबपोशों ने की थी फायरिंग, दो अज्ञात पर FIR दर्ज

Bathinda Military station Firing case: बठिंडा मिलिट्री स्टेशन (Bathinda Military station) में आज सुबह बुधवार को हुई फायरिंग (Firing) की घटना में पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है. दो नकाबपोश लोगों ने जवानों पर आज सुबह तब कर दी थी, जब वे अपनी ड्यूटी के बाद अपने कमरे में सो रहे थे. इसमें चार जवानों की मौत हो गई. जांच घटनास्थल से इंसास राइफल के 19 खाली खोखे मिले हैं. गायब हुई राइफल मिल गई है.

आर्मी ने कहा, सर्च टीम ने मैगजीन के साथ इंसास राइफल बरामद की है. सेना और पुलिस की संयुक्त टीमें अब और जानकारी हासिल करने के लिए हथियार का फोरेंसिक विश्लेषण करेंगी. हथियार में राउंड की शेष संख्या फोरेंसिक विश्लेषण के बाद ही उपलब्ध होगी.

एफआईआर के अनुसार, चार जवान – सागर, कमलेश, संतोष और योगेश अपनी ड्यूटी के बाद अपने कमरे में सो रहे थे, तभी सफेद कुर्ता पजामा पहने दो नकाबपोश लोगों ने उन पर राइफलों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया.