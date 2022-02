Punjab News: पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate, ED) ने बड़ी कार्रवाई की है जिससे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह को अवैध बालू खनन मामले में गिरफ्तार कर लिया है और उनसे जालंधर स्थित कार्यालय में पूछताछ के लिए ले गई है. इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ने हाल ही में सीएम चन्नी के भतीजे के ठिकानों पर छापामारी की थी उनके और उनके सहयोगियों के पास से भारी मात्रा में कीमती चीजें और नगदी बरामद की गई थी. इस मामले में ईडी ने भूपेंद्र सिंह से 7-8 घंटों तक पूछताछ की थी.Also Read - Punjab Election 2022: नाच मेरी बुलबुल कि पैसा मिलेगा-कहां कदरदान तुझे ऐसा मिलेगा, सिद्धू का छलका दर्द, देखें VIDEO

इस मामले पर शिरोमणि अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा है कि "चन्नी ने केवल चन्नी की ही परवाह की है, हनी और मनी की परवाह की है. पहले तो मनी जब्त किया गया था, फिर हनी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब चन्नी की बारी है."

#WATCH On arrest of Punjab CM Charanjit S Channi's nephew Bhupinder S Honey by ED in illegal sand mining case, SAD leader Bikram S Majithia says, "Channi has only cared about Channi, Honey & money. Initially, money was seized, then Honey was arrested & now is the turn of Channi." pic.twitter.com/N3IiUwXoqN

