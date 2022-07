Bhagwant Mann Marriage: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक बार फिर शादी (Bhagwant Mann Wedding News) के बंधन में बंधने जा रहे हैं. भगवंत मान की शादी डॉक्टर गुरप्रीत कौर (Who is Dr Gurpreet Kaur) से होने जा रही है. भगवंत मान की शादी गुरुवार को चंडीगढ़ में एक निजी समारोह में होगी. दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शादी उपस्थित रहेंगे. मालूम हो कि भगवंत मान का करीब 6 साल पहले तलाक हो गया था.Also Read - पंजाब कैबिनेट का विस्तार: आप के 5 विधायकों ने मंत्री की शपथ ली, 4 पहली बार मिनिस्टर बने

Punjab CM Bhagwant Mann will get married in a close private ceremony at his house in Chandigarh tomorrow with Dr Gurpreet Kaur. CM Delhi & AAP National convener Arvind Kejriwal will be in attendance. CM Mann was divorced from his earlier marriage almost 6 years back.

