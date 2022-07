वीडियो वायरल होने के बाद लोक निर्माण विभाग के चार अधिकारी नप गए. पंजाब लोक निर्माण विभाग ने सब डिविजनल इंजीनियर तरसम सिंह, जूनियर इंजीनियर विपन कुमार, प्रवीन कुमार और जसबीर सिंह को सस्पेंड कर दिया है. आदेश में कहा गया है कि वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जहां बारिश के दौरान सड़क निर्माण का काम चल रहा है.Also Read - Bhagwant Mann and Gurpreet Kaur Wedding: पंजाब के मान की हुई हरियाणा की प्रीत, देखें शादी की अनदेखी तस्वीरें

#WATCH | Four officers of PWD suspended by Punjab government after a video of road construction from Punjab's Hoshiarpur during rainfall goes viral pic.twitter.com/osKT6kMflG

— ANI (@ANI) July 10, 2022