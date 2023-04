Parkash Singh Badal Dies: पांच बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का निधन, 95 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

Parkash Singh Badal Dies: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है. वह 95 साल के थे. शिरोमणि अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल को सांस लेने में परेशानी होने की शिकायत के बाद एक हफ्ते पहले मोहाली में फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

Former Punjab CM and Shiromani Akali Dal patron Parkash Singh Badal passes away at Fortis Hospital in Mohali, confirms the PA of his son and party president Sukhbir Singh Badal. pic.twitter.com/xytBuqG6GZ — ANI (@ANI) April 25, 2023

पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके बादल को ‘गैस्ट्राइटिस’ और सांस लेने में परेशानी के चलते बीते साल जून में भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. कोविड बाद की स्वास्थ्य जांच के लिए फरवरी 2022 में उन्हें मोहाली के एक निजी अस्पताल ले जाया गया था. बादल पिछले साल जनवरी में कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे.