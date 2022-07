Punjab Encounter Live Updates: : पंजाब के अमृतसर में अटारी बॉर्डर के पास पुलिस ने सिंगर सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moose Wala) के एक हत्यारे जगरूप सिंह रूपा को एनकाउंटर में मार गिराया है. Zee न्यूज ने पुलिस सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी है. रिपोर्ट के मुताबिक एनकाउंटर जारी है और पुलिस ने एक और शूटर को घेर भी रखा है. दोनों तरफ से गोलियों की आवाजें आ रही हैं. पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है. रिपोर्ट है कि गोलीबारी में पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं.Also Read - योगी सरकार के मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की चर्चा, अमित शाह को भेजा खत हो रहा वायरल

Encounter ensuing between police & gangsters at Cheecha Bhakna village of Amritsar district in Punjab

