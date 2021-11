Grenade Blast: पंजाब के पठानकोट में भारतीय सेना के कैंप (Indian Army Pathankot) के पास ब्लास्ट हुआ. ये ब्लास्ट ग्रेनेड से हुआ. इससे हड़कंप मच गया. मौके पर पुलिस बल और बड़े अफसर मौके पर पहुंचे. ये ब्लास्ट आखिर कैसे हुआ, ग्रेनेड आर्मी कैंप के पास कहाँ से आया, इसकी जांच की जा रही है.Also Read - J&K में जारी कुलगाम एनकाउंटर में अब तक दो आतंकी मारे गए, स्‍कूली बच्‍चों समेत 60 लोगों को बचाया गया

पंजाब के पठानकोट में भारतीय सेना (Indian Army) का बड़ा बेस है. यहां आर्मी कैंप के त्रिवेणी गेट के पास एक ब्लास्ट हुआ. धमाके की आवाज़ सुन सेना के जवान और पुलिस मौके पर पहुंची, तब पता चला कि ग्रेनेड से ब्लास्ट हुआ.

Punjab | A grenade blast took place near Triveni Gate of an Army camp in Pathankot. Further investigation is underway. CCTVs footage will be probed: SSP Pathankot, Surendra Lamba pic.twitter.com/NsVSQxz0eF

