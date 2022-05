पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला (Vijay Singla) को मंगलवार को भगवंत मान (Bhagwant Mann) सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में पद से बर्खास्त कर दिया. बर्खास्तगी के बाद विजय सिंगला (Vijay Singla) को गिरफ्तार भी कर लिया गया. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार का रुख भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने का है. पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार बने मुश्किल से दो महीने भी नहीं हुए हैं. मुख्यमंत्री ने खुद सिंगला को मंत्रिमंडल से हटाए जाने की घोषणा की. मान ने कहा कि उन्होंने यह फैसला, सिंगला द्वारा अपने विभाग की निविदाओं और खरीद में कथित रूप से एक प्रतिशत कमीशन की मांग किए जाने की जानकारी मिलने के बाद किया.Also Read - पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भगवंत मान ने आज ही पद से किया था बर्खास्त | Watch video

पंजाब सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) का भी रिएक्शन आया है. केजरीवाल ने ट्वीट कर मान सरकार की तारीफ की है. दिल्ली के सीएम ने ट्वीट कर लिखा, 'आप पर गर्व है भगवंत. आपकी कार्रवाई ने मेरी आखों में आंसू ला दिये. आज पूरा देश AAP पर गर्व महसूस कर रहा है…'

Proud of you Bhagwant. Ur action has brought tears to my eyes.

Whole nation today feels proud of AAP https://t.co/glg6LxXqgs

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 24, 2022