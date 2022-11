पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में रात में घुसे ड्रोन को BSF जवानों ने फायरिंग कर मार गिराया

BSF, drone, Pakistan, Punjab: पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जारिए ड्रग तस्करी की एक और कोशिश को पंजाब में तैनात बीएसएफ के जवानों ने सोमवार की रात करीब 10 बजे नाकाम कर दिया. 28 नवंबर को लगभग 22:05 बजे, सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान से एक संदिग्ध ड्रोन के तरनतारन के पास कलश हवेलियां गांव गिरने वाले क्षेत्र में प्रवेश करने की आवाज सुनी. इस पर तुरंत ही बीएसएफ जवानों ने गोलीबारी करके संदिग्ध ड्रोन को रोकने की कोशिश की.

बीएसएफ के जवानों की ओर से की गई फायरिंग से गोली ड्रोन को लगी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा. पंजाब फ्रंटियर के बीएसएफ जवानों ने ड्रोन को खोजने के लिए गहन तलाशी अभियान चलाया गया. इसके बाद इसे खोज निकाला गया.