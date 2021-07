पंजाब में बिजली संकट को लेकर बहुजन समाज पार्टी (BSP) की सुप्रीमो मायावती (BSP Supremo Mayawat) ने शनिवार को पंजाब सरकार पर निशाना साधा है. बीएसपी चीफ ने कांग्रेस सरकार (Congress Govt) को बिजली के मुद्दे पर घेरते हुए राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल और बसपा गठबंधन को जिताने की अपील की. Also Read - 16000 करोड़ की धोखाधड़ी का केस: ED ने अहमद पटेल के दामाद, डीनो मोरिया, डीजे अकील की संपत्ति कुर्क की

मायावती ने ट्वीट किया, 'पंजाब में बिजली के गंभीर संकट से आमजन-जीवन, उद्योग-धंधे व खेती-किसानी आदि बुरी तरह से प्रभावित हैं, जो यह साबित करता है कि राज्य की कांग्रेस सरकार आपसी गुटबाजी, खींचतान व टकराव आदि में उलझकर जनहित और जनकल्याण की जिम्मेदारी को तिलांजलि दे चुकी है, जिसका जनता को संज्ञान लेना जरूरी है.'

मायावती ने कहा, 'अतः पंजाब के बेहतर भविष्य व राज्य के लोगों की भलाई इसी में निहित है कि वे कांग्रेस पार्टी की सरकार से मुक्ति पाएं और आगामी विधानसभा आमचुनाव में शिरोमणि अकाली दल व बसपा गठबंधन की पूर्ण बहुमत वाली लोकप्रिय सरकार बनाना सुनिश्चित करें.'

Congress is responsible for poor management of industry-business, agriculture, farming in Punjab. All of this has been badly affected due to power crisis in State. Ruling govt is only engaged in factionalism, tussle & conflict. Public needs to take its cognizance: BSP’s Mayawati pic.twitter.com/Yq9AoBniEW

— ANI (@ANI) July 3, 2021