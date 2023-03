Punjab Cabinet Reshuffle: पंजाब में 5 मंत्रियों के विभागों में फेरबदल, अमन अरोड़ा को बड़ा झटका

Punjab Cabinet Reshuffle: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने बुधवार को पांच मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया. भगवंत मान ने इस दौरान अमन अरोड़ा से आवास और शहरी विकास समेत दो महत्वपूर्ण विभाग वापस ले लिये. मुख्यमंत्री ने अपने पांच मंत्रियों अमन अरोड़ा, गुरमीत सिंह मीत हेयर, लालजीत सिंह भुल्लर, चेतन सिंह जौरामाजरा और अनमोल गगन मान के विभागों में फेरबदल किया है. मुख्यमंत्री अब आवास और शहरी विकास विभाग खुद अपने पास रखेंगे, जो पहले अरोड़ा के पास था.

Punjab CM Bhagwant Mann writes to the Governor of Punjab to allow the re-allocation of portfolios of Cabinet ministers. pic.twitter.com/rn7IEIPljM — ANI (@ANI) March 15, 2023