बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत पंजाब के इन नेताओं को मिली जगह, जयवीर शेरगिल बने राष्ट्रीय प्रवक्ता

Punjab News: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व सांसद सुनील जाखड़ को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है. इसके अलावा यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली है. वहीं, उत्तराखंड के बीजेपी नेता मदन कौशिक को राष्ट्रीय कार्यकारणी का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है. इसके अलावा छत्तीसगढ़ से विष्णुदेव साय को राष्ट्रीय कार्यकारणी में जगह मिली है. वहीं, पंजाब से मनोरंजन कालिया, एस. राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी और अमनजीत कौर रामूवालिया को भी राष्ट्रीय कार्यकारणी का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है. पंजाब के रहने वाले जयवीर शेरगिल को बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है. ये सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू हैं.

बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारणी में जगह पाने वाले मनोरंजन कालिया पंजाब में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रह चुके हैं. वहीं पूर्व सांसद सुनील जाखड़ भी पंजाब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं. वहीं, जयवीर शेरगिल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं. वह कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके थे. शेरगिल आज ही बीजेपी में शामिल हुए हैं. बीजेपी ने उन्हें यहां भी राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी है.