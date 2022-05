पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह से संबंधित ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है. जानकारी के मुताबिक पंजाब में पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा के ठिकानों पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की पड़ताल जारी है. सूत्रों के मुताबिक सीबीआई एक 40 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के मामले में पड़ताल कर रही है. बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान सीबीआई को अब तक 94 ब्लैंक चेक मिले हैं. इसके अलावा कई आधार कार्ड भी मिले हैं. फिलहाल, छापेमारी जारी है. फिलहाल, सीबीआई ने आधिकारिक तौर पर इस छापेमारी को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है.Also Read - PSEB 5th Class Result 2022: कक्षा 5वीं का पर‍िणाम जारी, डायरेक्‍ट लिंक से ऐसे डाउनलोड करें स्‍कोरकार्ड

During the raid, CBI recovered 94 signed blank cheques & several Aadhaar cards. The raids are underway, the informed sources added

— ANI (@ANI) May 7, 2022