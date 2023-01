Chandigarh Mayor Election: बीजेपी ने 15 सीटों से जीता मेयर का चुनाव, अनूप गुप्ता बने चंडीगढ़ के नए मेयर

Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ में मेयर के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने 15 सीटें जीतकर मेयर पद पर अपना कब्जा जमा लिया है. बीजेपी की जीत के बाद अनूप गुप्ता अब चंडीगढ़ के नए मेयर बन गए हैं. इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 14 वोट मिले हैं. दरअसल, चंडीगढ़ में भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों के ही पास 14-14 पार्षद हैं, लेकिन भाजपा के पक्ष में चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर का एक वोट भी गया और इसी एक वोट से बीजेपी ने ये चुनाव जीत लिया है.

आम आदमी पार्टी की हार और बीजेपी की जीत के पीछे एक ये भी वजह रही कि, कांग्रेस के 6 और अकाली दल के 1 पार्षद ने इस चुनाव से अपनी दूरी बना ली थी, जिससे बीजेपी के लिए जीत की राह आसान हो गई.