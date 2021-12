Chandigarh Municipal Corporation Election Results 2021: चंडीगढ़ में नगर निगम के लिए हुए मतदान के बाद आज नतीजे घोषित कर दिए गए जिसमें इस चुनाव में पहली बार किस्मत आजमाने वाली आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने अपना परचम लहराते हुए सबसे ज्यादा 14 वार्ड्स मे जीत हासिल की है. आज सुबह नौ बजे से मतगणना शुरू हुई जो दोपहर बाद खत्म हुई. चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव (Municipal Corporation Chandigarh)के फाइनल नतीजे की बात करें तो आम आदमी पार्टी के बाद भाजपा (BJP) को 12 सीटों पर जीत हासिल हुई है वहीं 8 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस (Congress) तीसरे नंबर पर रही.Also Read - कांग्रेस ने योगी आदित्यनाथ को दिया नया नाम, कहा - 'बुल्डोजरनाथ' की सरकार युवाओं के सपनों को रौंद रही

इन नतीजों का पंजाब विधानसभा चुनाव पर भी दिखेगा असर

पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों (Punjab Assembly Election 2022) के लिए आज नगर निगम के चुनाव के नतीजों का असर भी दिखेगा. बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ था, जिसमें कुल 60 फीसदी वोटिंग हुई थी. राज्य चुनाव आयोग ने सभी मतगणना स्टेशनों के बाहर स्क्रीन लगाई थी. वोटिंग के लाइव अपडेट आयोग के मोबाइल ऐप 'निगम चुनाव' पर भी उपलब्ध थे, जिसे लोगों ने Google Playstore से डाउनलोड कर भी देखा.

नंबर वन बनी आप, दूसरे नंबर पर भाजपा-तीसरे पर कांग्रेस

सभी वार्डों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, नंबर वन बनी आम आदमी पार्टी, 14 वार्ड आप के खाते में, भाजपा को मिली 12 सीटें और रही दूसरे नंबर पर, वहीं, कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही है.

भाजपा प्रत्याशी और निवर्तमान मेयर रविकांत शर्मा भी चुनाव हार गए हैं. उन्हें आप प्रत्याशी ने हरा दिया.

चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव परिणामों पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा-आम आदमी पार्टी वहां पहली बार चुनाव लड़ रही है और मौजूदा रूझानों के मुताबिक चंडीगढ़ की जनता ने हमारा भव्य स्वागत किया है. मैं इसके लिए हर मतदाता और पार्टी कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहता हूं.

भाजपा के देवेश मोदगिल भी वार्ड नंबर-23 में आम आदमी पार्टी के जसबीर सिंह से 939 वोटों से चुनाव हार गए .

सेक्टर 56 वार्ड नंबर 29 से आम आदमी पार्टी के मुनव्वर जीते, उन्होंने 3000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है. पिछली बार यहां से कांग्रेस के सतीश केंथ जीते थे.

Chandigarh Municipal Corp poll results | Aam Aadmi Party wins in 14 wards, BJP wins in 12 wards, Congress wins in 8 wards, Shiromani Akali Dal wins in 1 ward, as per State Election Commission pic.twitter.com/pab67hMnLr

— ANI (@ANI) December 27, 2021