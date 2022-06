Chandigarh, Punjab, Punjab IAS: चंडीगढ़ में पंजाब कैडर के गिरफ्तार आईएएस अधिकारी के बेटे ने खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली है. यह वाकया तब हुआ, यहां पर विजिलेंस की टीम एक मामले में जांच के लिए इनके घर आई थी. जानकारी के मुताबिक IAS ऑफिसर (संजय पोपली) के बेटे ने खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली है.Also Read - एमपी: लव अफेयर में विवाद, पुलिस इंस्पेक्टर ने महिला एएसआई को मारी गोली, फिर कर ली सुसाइड

बता दें कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने पिछले हफ्ते आईएएस संजय पोपली और एक अन्य को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था. उसे चार दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया था. उनकी रिमांड की अवधि आज समाप्त हो रही थी, इसलिए विजिलेंस टीम एक और पूछताछ के लिए उनके आवास पर पहुंची थी. Also Read - गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने स्वीकार किया, वही है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड

Chandigarh | The Punjab Vigilance bureau had last week arrested IAS Sanjay Popli & one other under allegations of corruption. He had been taken for a four-day police remand. The vigilance team had reached his residence for another enquiry as his remand was coming to an end today.

