चंडीगढ़ : कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने कहा कि वह बातचीत के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) से गुरुवार को मुलाकात करेंगे. यह पहल चन्नी के सिद्धू के पास जाने और बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने की पेशकश करने के एक दिन बाद आई है.

प्रदेश कांग्रेस (Congress) के अध्यक्ष के पद से मंगलवार को इस्तीफा दे चुके सिद्धू ने कहा, "मुख्यमंत्री ने बातचीत के लिए मुझे बुलाया है….आज दोपहर तीन बजे चंडीगढ़ में पंजाब भवन पहुंच जाउंगा, किसी भी चर्चा के लिए उनका स्वागत है." सिद्धू ने बुधवार को पुलिस महानिदेशक, राज्य के महाधिवक्ता और 'दागी' नेताओं की नियुक्ति पर सवाल उठाया था.

Chief Minister has invited me for talks … will reciprocate by reaching Punjab Bhawan, Chandigarh at 3:00 PM today, he is welcome for any discussions !

