चंडीगढ़ : पंजाब विधानसभा चुनाव (Punjab Vidhan Sabha Chunav) में कांग्रेस (Congress) का बुरा हाल हुआ. सत्तारूढ़ दल को कुल 117 में से सिर्फ 18 सीटों पर ही जीत मिल पाई. कांग्रेस के लिए इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह रही कि उसके मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) दोनों सीटों से चुनाव हार गए और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Channi) को भी अपनी अमृतसर पूर्व की विधानसभा सीट पर 6750 वोटों से हार का सामना करना पड़ा. गुरुवार को चुनाव परिणाम के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को एएनआई से बात करते हुए कहा, यह समय चिंता का नहीं बल्कि चिंतन का है.Also Read - UP ELECTION RESULTS 2022: 100 में से 99 सीटों पर AIMIM प्रत्याशियों की जमानत जब्त, वाराणसी उत्तर से लड़े मिश्रा भी हो गए फ्लॉप

नवजोत सिंह सिद्धू ने आगे कहा, जिन लोगों ने सिद्धू के लिए गड्ढे खोदे, वे 10 गुना ज्यादा गहरे गड्ढ़ों में दफन होंगे. उन्होंने बताया कि वे हजारों लोगों का धन्यवाद करके आ रहे हैं… ‘गुरू’ ने कहा यह एहसान फरामोशी होगी अगर उन लोगों का धन्यवाद न किया जाए, जिन्होंने 6 इलेक्शन जिताए और आज भी अडिग खड़े रहे. सवाल मकसद का है, वो अडिग है. मकसद पंजाब का उद्धार है. Also Read - Pushkar Singh Dhami Resigns: अपनी सीट से चुनाव हारने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया इस्तीफा

अपने ही अंदाज में बात करते हुए ‘गुरू’ ने कहा, मुर्दे का बाल उखाड़ने से मुर्दा हल्का नहीं होगा. जो चला गया उसे भूल जाओ. एक नया सृजन है. लोगों को आम आदमी पर विश्वास है और उनसे आस है… तभी उनको वोट किया. बदलाव के लिए वोट डाला. आम आदमी पार्टी को मेरी शुभकामनाएं. लोगों ने जो फतवा दिया है उसे सिर झुकाकर, विनम्र भाव से स्वीकार करना होगा. ये वोट ही बेहतरी के लिए है. लोगों का ये विश्वास टूटना नहीं चाहिए. Also Read - Goa MLA List: गोवा के 40 नए विधायकों की लिस्ट हिंदी में यहां है

#WATCH "People who dug holes for Sidhu got buried in holes 10ft deeper. Let bygones be bygones… People have voted for AAP for a change, I congratulate them… New seeds have to be sown… not 'chinta' but 'chintan' should be done": PCC chief Navjot S Sidhu#PunjabElections2022 pic.twitter.com/mGrbxVfFT0

