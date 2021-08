नई दिल्ली: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) ने नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) के सलाहकारों को चेतावनी दी है. सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार कश्मीर और पाकिस्तान के मुद्दों पर न बोलें. इन मुद्दों पर कुछ भी बोलना देश के लिए खतरनाक है और इससे अस्थिरता की स्थिति हो सकती है.Also Read - UN में भारत का पाक पर कड़ा प्रहार, जयशंकर बोले- पाकिस्तान में बेखौफ होकर काम कर रहे हैं लश्कर, जैश जैसे आतंकवादी समूह

सीएम अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू से अपने सलाहकारों को सलाह देने के लिए कहा कि अगर किसी मुद्दे की जानकारी न हो तो उस पर न बोलें. सलाहकारों को नहीं पता कि उनके कुछ भी बोलने का असर क्या होता है.

Punjab CM Captain Amarinder Singh has warned against atrocious & ill-conceived comments by two of (state Congress chief) Navjot Sidhu’s advisors on sensitive national issues like Kashmir & Pakistan, that were potentially dangerous to peace & stability of the country: State Govt pic.twitter.com/ba9gVf7XoM

— ANI (@ANI) August 22, 2021