Punjab के सीएम Bhagwant Mann ने मंत्रियों के विभागों में किया फेरबदल, जानें अब किसके पास क्या?

Punjab News Today: पंजाब की भगवंत मान (Bhagwant Mann) सरकार ने मंगलवार को अपने मंत्रियों के विभाग में फेरबदल किया है. भगवंत मान ने मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर से खान और भूविज्ञान समेतचार प्रमुख विभाग वापस ले लिए गए. एक सरकारी आदेश के अनुसार, हेयर के पास अब सिर्फ खेल एवं युवा सेवा विभाग रह गया है. आदेश के अनुसार चेतन सिंह जौरामाजरा को खान एवं भूविज्ञान, जल संसाधन और भूमि और जल संरक्षण विभाग आवंटित किए गए हैं. ये विभाग पहले हेयर के पास थे.

Re-allocation of the portfolios of two ministers in Punjab Cabinet

Cabinet Minister Chetan Singh has been given the Mines and Geology department. Gurmeet Singh Meet Hayer to look after Sports and Youth Services department only. pic.twitter.com/wNSSrcRO6y

— ANI (@ANI) November 21, 2023