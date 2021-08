Punjab, Congress , Updates: पंजाब (Punjab)में कांग्रेस (Cogress)के गुटों के बीच सत्ता को लेकर मची खींचतान के बीच केंद्रीय नेतृत्‍व ने आज मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (Captain Amrinder Singh) के नेतृत्‍व में ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly elections 2022) लड़ने का ऐलान कर दिया है. यह बयान पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कहा है. पंजाब कांग्रेस प्रभारी (AICC in-charge of Punjab) हरीश रावत ने कहा- पंजाब में कांग्रेस के पास लोगों की कमी नहीं है और आगे चुनाव कैसे जीता जाए इसके लिए सब लोग सामूहिक तरीके से काम करेंगे. हम कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में 2022 का चुनाव लड़ेंगे.Also Read - Twitter ने बंद किया कांग्रेस महासचिव Harish Rawat का अकाउंट, बताई ये वजह | बाद में बहाल किया

We will contest 2022 Punjab elections under the leadership of Captain Amrinder Singh: AICC in-charge of Punjab, Harish Rawat pic.twitter.com/iQqE8u4f3V

— ANI (@ANI) August 25, 2021